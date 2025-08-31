Real Madrid, Arda ile 2-1 kazandı

MAÇIN BAŞLANGICI VE MURIQI’YE GOL

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu stadyumunda Mallorca ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu, Real Madrid’in bu sezon yediği ilk gol oldu.

ARDA’NIN GOLÜ VE REAL MADRID’İN ÜSTÜNLÜĞÜ

Ev sahibi Real Madrid, 37. dakikada sahneye çıkan Arda Güler’in kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı. Ardından, 38. dakikada Vinicius Junior’un attığı golle Real Madrid öne geçti. İlk yarı, 2-1’lik skorla ev sahibinin lehine sona erdi. Arda, 45+1’de Mbappe’nin gol pozisyonunu hazırladı ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

55. dakikada Arda Güler’in attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Milli yıldız, 72. dakikada Dani Ceballos’a yerini bıraktı. Maçın son anlarında, Real Madrid üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun ekibi ligde 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla buluştuğu bu mücadelede 41 pasın 38’ini isabetli kullanarak yüzde 93’lük pas isabetiyle dikkat çekti. 3 uzun pas denemesinde de başarılı olan milli oyuncu, 72 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 2 kez isabetli şut attı. Arda, bu sezon Real Madrid’in ligdeki oynadığı 3 maçta da ilk 11’de kendine yer buldu.