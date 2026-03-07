Real Madrid Deplasmanda Celta Vigo’yu Yendi

real-madrid-deplasmanda-celta-vigo-yu-yendi

Real Madrid, La Liga’nın 27. hafta açılış maçında deplasmanda Celta Vigo’yu 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta milli yıldız Arda, ilk 11’de yer aldı. 11. dakikada asist yapan oyuncu, Madrid’in gollerinin ardından 65. dakikada oyundan alındı. Bu değişiklik karşısında Arda’nın “Ben mi?” diye sorduğu görüntüler, basına yansıdı.

ARBELOA’DAN AÇIKLAMA

Maç sonrasında Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda’nın oyundan alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Arbeloa, “Başka hangi teknik direktörlerin Arda’ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve benden daha çok güvenen de kimse yok” dedi.

ÖNCEKİ MAÇTA ŞOK GALİBİYET

Real Madrid, ligdeki önceki maçında Getafe’yi konuk etmiş, bu karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve Santiago Bernabeu’da 18 yıl aradan sonra konuk takımın galip gelmesine engel olamamıştı. Bu sonuçla birlikte Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.

TEKNİK DİREKTÖRÜN SORUMLULUĞU

Real Madrid’in teknik direktörü Arbeloa, maç sonrasında sorumluluğu üstlendi. “Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanın tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim” şeklinde ifadeler kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orta Doğu’da Jeopolitik Tansiyon ve Doların Yükselişi

Dolar endeksi, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmalarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması sonucu hızlı bir artış gösterdi. Temmuz 2025'ten beri en yüksek haftalık değerlere ulaştı.
Gündem

Pezeşkiyan Komşu Ülkelerden Özür Diledi

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başladı ve 7. gününde 1.332 ölü kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı, komşu ülkelerle barış vurgusu yaptı ve özür diledi.
Gündem

Kritik Derbi Beşiktaş ve Galatasaray’ı Buluşturuyor

Bugün Süper Lig'de Beşiktaş, lider Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Beşiktaş son haftalarda formda.
Gündem

Türkiye Savaş Tedbirlerini Güçlendiriyor Yeni Atama Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla bakanlıklara Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atadı, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini sergiledi.
Gündem

Beyaz Saray’dan İran’a Büyük Bombardıman Hamlesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik operasyonların önemli bir evreye girdiğini ve bu geceki bombardımanın füze altyapısını hedef alacak en büyük saldırı olacağını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.