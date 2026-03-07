real-madrid-deplasmanda-celta-vigo-yu-yendi

Real Madrid, La Liga’nın 27. hafta açılış maçında deplasmanda Celta Vigo’yu 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta milli yıldız Arda, ilk 11’de yer aldı. 11. dakikada asist yapan oyuncu, Madrid’in gollerinin ardından 65. dakikada oyundan alındı. Bu değişiklik karşısında Arda’nın “Ben mi?” diye sorduğu görüntüler, basına yansıdı.

ARBELOA’DAN AÇIKLAMA

Maç sonrasında Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda’nın oyundan alınmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Arbeloa, “Başka hangi teknik direktörlerin Arda’ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan ve benden daha çok güvenen de kimse yok” dedi.

ÖNCEKİ MAÇTA ŞOK GALİBİYET

Real Madrid, ligdeki önceki maçında Getafe’yi konuk etmiş, bu karşılaşmayı 1-0 kaybetmiş ve Santiago Bernabeu’da 18 yıl aradan sonra konuk takımın galip gelmesine engel olamamıştı. Bu sonuçla birlikte Madrid, lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.

TEKNİK DİREKTÖRÜN SORUMLULUĞU

Real Madrid’in teknik direktörü Arbeloa, maç sonrasında sorumluluğu üstlendi. “Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanın tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim” şeklinde ifadeler kullandı.