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Real Madrid’in Yeni Hocası Xabi Alonso

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REAL MADRID ANCELLOTTI İLE YOLLARINI AYIRMAKTA

İspanyol futbol devi Real Madrid, son dönemde eleştirilerin merkezinde bulunan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırıyor. Spor dünyasında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin detaylarına göre, Real Madrid gelecek sezon için Xabi Alonso ile anlaşma sağladı.

XABI ALONSO’NUN GÖREVİ VE ARDA GÜLER’İN GELECEĞİ

Xabi Alonso, Real Madrid’in başına geçmesi durumunda, milli yıldız Arda Güler’in yeni hocası olacak. Hoca değişikliği, sık sık gündeme gelen Arda Güler’in kariyer yolculuğunu da etkileyebiliyor. Yeni yönetim, genç yıldız üzerinden takımın futbol anlayışını ve stratejisini geliştirmeyi hedefliyor.

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