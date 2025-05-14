Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 Yendi

REKABETİN SÜRDÜĞÜ HAFTA

İspanya La Liga’nın 35. haftasında Carlo Ancelotti’nin takımı Real Madrid ile Jagoba Arrasate’nin yönetimindeki Mallorca arasında kıyasıya bir mücadele gerçekleştirildi. Maç 2-1’lik skorla sona erdi. Mallorca, erken bulduğu gol ile uzun bir süre önde götürdüğü karşılaşmada, son dakikalarda Real Madrid’in attığı golle maçı kaybetti.

Bu sonuç, şampiyonluk hesaplarını da etkiledi. Güncel puan durumuna göre Barcelona’nın puanı 82 ve oynadığı maç sayısı 35, Real Madrid’in ise 78 puanı ve 36 maç sayısı bulunuyor. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışı sonlanmış değil. Barcelona, bugün deplasmanda oynayacağı Espanyol’u yenerse şampiyon olacak. Barcelona’nın kalan maçları ise sırasıyla Espanyol, Villareal ve Athletic Bilbao ile gerçekleşecek.