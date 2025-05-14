Spor

Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 yendi

real-madrid-mallorca-yi-2-1-yendi

REAL MADRID’İN MAÇTAN GALİBİYETİ İLE AYRILMASI

İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid, Mallorca’yı Santiago Bernabeu’da ağırladı. Maçın sonucunda Real Madrid, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

MALLORCA ÖNE GEÇTİ AMA REAL MADRID DÖNDÜ

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte 11. dakikada Mallorca, Martin Valjent’in golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, bu duruma 68. dakikada Kylian Mbappe’nin attığı golle yanıt verdi. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5’te Jacobo Ramon’un kaydettiği golle Real Madrid, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu zaferle birlikte Real Madrid, puanını 78’e yükseltti. Mallorca ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla’nın sahasına çıkacakken, Mallorca, sahasında Getafe ile karşılaşacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Bayraktar: Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Katına Çıkacak

Suriye'deki normalleşme sürecine destek veren Alparslan Bayraktar, elektrik ihracatını üç kat artıracaklarını açıkladı.
Gündem

ABD, Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik 305 milyon dolarlık füze satışını onayladığını açıkladı. Bu satışla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.