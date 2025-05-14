Real Madrid, Mallorca’yı 2-1 yendi

REAL MADRID’İN MAÇTAN GALİBİYETİ İLE AYRILMASI

İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid, Mallorca’yı Santiago Bernabeu’da ağırladı. Maçın sonucunda Real Madrid, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

MALLORCA ÖNE GEÇTİ AMA REAL MADRID DÖNDÜ

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte 11. dakikada Mallorca, Martin Valjent’in golüyle öne geçti. Ancak Real Madrid, bu duruma 68. dakikada Kylian Mbappe’nin attığı golle yanıt verdi. Maçın uzatma dakikalarında, 90+5’te Jacobo Ramon’un kaydettiği golle Real Madrid, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanmayı başardı.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu zaferle birlikte Real Madrid, puanını 78’e yükseltti. Mallorca ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla’nın sahasına çıkacakken, Mallorca, sahasında Getafe ile karşılaşacak.