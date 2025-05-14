REAL MADRİD, MALLORCA’YI MAĞLUP ETTİ

İSPANYA LA LIGA’DA HEYECAN DOLU MAÇ

İspanya La Liga’nın 36. haftasında, Real Madrid sahasında Mallorca ile karşılaştı ve maçı 2-1’lik skorla kazandı. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, Real Madrid son dakikada gelen golle galibiyeti elde etti.

REAL MADRİD UZATMA DAKİKALARINDA GALİP GELDİ

Mallorca, karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 11 dakika sonra Martin Valjent’in golüyle öne geçti. Real Madrid, bu gole 68. dakikada Kylian Mbappe’nin attığı golle cevap verdi. Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu ve 90+5’te Jacobo Ramon’un kaydettiği golle Real Madrid maçı 2-1 kazanmayı başardı.

ARDA GÜLER PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in 90 dakika boyunca sahada kalmasıyla dikkat çekti. Bu galibiyetle birlikte Real Madrid, puanını 78’e yükseltti. Mallorca ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla’nın deplasmanına gidecekken, Mallorca ise Getafe ile evinde karşılaşacak.