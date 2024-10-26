“realme’nin Katlanabilir Telefon Gelişmeleri Sürüyor”

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINA GİRİŞ

Realme, daha önce geliştirme çabalarını dondurmuş olmasına rağmen katlanabilir telefon pazarında önemli adımlar atıyor gibi görünüyor. Geçen yılın başlarında, eski Hindistan müdürü Madhav Sheth sosyal medyada kullanıcılara “realme Flip” mi yoksa “realme Fold” mu tercih ettiklerini sordu. Bu durum kullanıcılar arasında heyecan yarattı. Ancak, realme’nin pazarlama şefi Francis Wong, katlama mekanizmasının dayanıklılığı ile ilgili endişeler nedeniyle katlanabilir bir telefon piyasaya sürmeyi ertelemeye karar verdiklerini açıkladı ve böylece proje durakladı.

PATENTLERDE YENİ GELİŞMELER

Son günlerde, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nin web sitesinde görülen yeni bir patent, realme’nin bu konsept üzerinde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Patent şemaları, daha önceki modellere göre daha dar bir formattan ziyade yatay katlanabilir bir tasarım içeriyor. Bu tasarımın, cihazın iki yarısı arasında ısıyı dağıtan benzersiz bir mekanizma barındırdığı ve uzun süreli kullanımda performansı artırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Realme’nin, katlanabilir cihazını bu rekabetçi pazarda nasıl konumlandıracağı henüz netlik kazanmadı. Ancak marka, yenilikçi ürünler geliştirmeye ve ürün serisini genişletmeye devam ettikçe daha fazla bilgi edinmemiz mümkün. Şu an için, realme’nin beklenen katlanabilir cihazı hakkında işlemci veya ekran özellikleri gibi spesifik donanım detayları henüz resmi olarak doğrulanmış değil.