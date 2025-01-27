Reel Kesim Güven Endeksi Artış Gösterdi

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ’NDEN OLUMLU GELİŞME

Reel Kesim Güven Endeksi, ocak ayında geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına dair İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi’ni yayımladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılması ile değerlendirildi. Bu veriler doğrultusunda, Reel Kesim Güven Endeksi’nin 1,8 puan artması, ekonomik iyileşme sinyalleri veriyor.

MEVSİMSEL KAYMA GÖRÜLÜYOR

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,1 puan azalarak 102,6 seviyesinde işlem görüyor. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin olumlu değerlendirmeler endeksi artırırken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişat hakkında olumsuz değerlendirmeler düşüş yönünde etki ediyor. Geçtiğimiz 3 aya dair değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalma bildirenler lehine olan durum, önceki aya kıyasla güçleniyor.

VERİLERDEKİ DEĞİŞİM GÖZE ÇARPYOR

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığı, mevcut mamul mal stoklarının ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler de geçtiğimiz aya göre zayıflıyor. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler, önceki aya nazaran artış gösteriyor. Ancak, önümüzdeki 3 aydaki istihdam beklentilerinin azalma yönünde, gelecek 12 ay için sabit sermaye yatırım harcaması beklentilerinin ise arttığı gözlemleniyor.

ÜFE BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, yüzde 41,2 seviyesine geriledi. Ortalama birim maliyetlerde, önümüzdeki 3 ayda artış bekleyenler ile son 3 ayda artış bildirenler arasında olumlu bir seyir mevcut. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçleniyor. Gelecek 12 aylık dönem sonunda yıllık ÜFE beklentisi, geçen aya göre 3,8 puan azalış göstererek yüzde 41,2 seviyesine ulaştı. 2025 yılı ocak ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 52,9’u üretimlerini etkileyen faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,6’sı talep yetersizliğinin en büyük kısıtlayıcı olduğunu ifade ediyor. Talep yetersizliğini, iş gücü yetersizliği, ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler takip ediyor. İçinde bulundukları sanayi dalındaki genel gidişat hakkında daha kötümser düşünenlerin oranı ise geçen aya göre güçleniyor.