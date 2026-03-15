Refah Sınır Kapısı İki Yönlü Geçişlere Açılıyor

refah-sinir-kapisi-iki-yonlu-gecislere-aciliyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından güvenlik önlemleri sebebiyle kapatılan sınır kapısının, yeni bir değerlendirmenin sonucunda iki yönlü geçişlere tekrar açılacağı duyuruldu. Açıklamaya göre, kapı, kapatılmadan önceki uygulamalarına benzer şekilde faaliyet gösterecek.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR SONRASI KAPATILMIŞTI

Yapılan açıklamada, 28 Şubat’ta Gazze Şeridi’ndeki tüm sınır kapılarının kapatıldığı hatırlatıldı. Alınan kararın, İran ile yaşanan gerginlik nedeniyle olası misilleme saldırılarına karşı bir güvenlik tedbiri olarak alındığı ifade edildi.

İKİ YIL BOYUNCA KAPALI KALDI

İsrail yönetimi, Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı olan ve Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nı daha önce yaklaşık iki yıl boyunca kapalı tutmuştu. 2 Şubat’ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişine izin verecek şekilde sınırlı olarak kapıyı açmıştı. Yeni kararla Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin yeniden başlaması bekleniyor.

