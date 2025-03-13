Refik Cıngıloğlu, Arkitera Bursunu Kazandı

2024 KAZANANI AÇIKLANDI

Türkiye’nin mimarlık dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Arkitera Seyahat Bursu’nun 2024 kazananı belli oldu ve sahneye çıkan isim Refik Berk Cıngıloğlu oldu! 2010 yılında Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından başlatılan ve 2017’den itibaren Geberit sponsorluğunda düzenlenen bu özel burs, bu yıl Geberit’in “150 Years of Tomorrow” global temasından esinlenerek “Zamansız Mimarlık” konsepti ile ortaya çıktı. Cıngıloğlu, “The Folds – Kıvrımlar” isimli etkileyici projesiyle finale kalan 9 aday arasından sıyrılarak jüriyi etkiledi. Şimdi, Almanya’nın Berlin ve Wolfsburg şehirlerine doğru yola çıkarak mimarlık dünyasına dair derinlemesine bir yolculuğa hazırlanıyor. Mimarlık tutkunları, kemerlerinizi bağlayın; çünkü bu seyahat zamansız bir tasarım şöleni vaat ediyor!

mimarlıkta zamansız bir devrim

Refik Berk Cıngıloğlu’nun “The Folds – Kıvrımlar” projesi, mimarlık alanında büyük bir sarsıntı yarattı. 14 Şubat Cuma günü Geberit Genel Merkezi’nde yapılan final sunumlarında, jüri üyeleri Mimar Ali Çalışkan, Mimar Pınar Gökbayrak, 2023 bursiyeri Mervan Önen ve Arkitera ile Geberit temsilcileri, Cıngıloğlu’nun yenilikçi bakış açısını takdir etti. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2024 mezunu olan Cıngıloğlu, projesini şu sözlerle özetliyor: “Kıvrımlar, bireylerin algılarında ve deneyimlerinde sürekli dönüşen, birbirine bağlı birer hikaye anlatır.” Bu ifadeler, onun mimarlığı sadece bir yapı sanatı olarak değil, zamanı ve mekânı aşan bir hikaye anlatımı biçimi olarak algıladığını gösteriyor. “The Folds” projesi, kıvrımların iç içe geçmiş yapısını bir metafor olarak kullanıyor. Cıngıloğlu, bu kıvrımların ilk bakışta bir bütünlük sunduğunu ancak derinlere inildiğinde sonsuz katmanlar ve hikayeler açığa çıktığını ifade ediyor. “Yakınlaştıkça, bu katmanların toplum, zaman, kültür ve ideoloji gibi unsurların birer temsili olduğunu fark edersiniz,” diyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital simülasyonlar gibi teknolojilerle bu katmanları gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen Cıngıloğlu, mimarlıkta zamansızlığın sınırlarını zorluyor.

berlin ve wolfsburg’da mimarlık şöleni

Cıngıloğlu, bursun sunduğu fırsatlar sayesinde Almanya’nın mimari merkezlerinden Berlin ve Wolfsburg’a doğru yola çıkıyor. Berlin’in tarihle modernliği buluşturan sokakları ve Wolfsburg’un endüstriyel tasarım mirası, “The Folds” projesinin temelindeki zamansız mimarlık fikrini keşfetmek için eşsiz bir sahne sunuyor. “Bu yolculuk, görünmeyen katmanları açığa çıkararak insan algısını yeniden şekillendirecek,” diyerek heyecanını paylaşan Cıngıloğlu, Berlin’in ikonik yapılarından Wolfsburg’un Volkswagen Fabrikası’na kadar uzanan bu rotanın, projesini somut bir deneyime dönüştüreceğini vurguluyor.

8 yıldır mimarlık tutkunlarına ilham

Arkitera Seyahat Bursu, 8. yılında da genç mimarlara ve tasarımcılara destek olmayı sürdürüyor. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından öğrenci ve mezunlara yönelik bu burs, bu yıl “Zamansız Mimarlık” temasıyla geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan projeleri ödüllendirdi. Geberit’in 150 yıllık mirasından esinlenerek oluşturulan tema, Refik Berk Cıngıloğlu’nun “The Folds” projesi ile tam anlamıyla anlam kazandı.

cıngıloğlu’nun büyük vizyonu

Cıngıloğlu’nun projesi, kıvrımları yalnızca bir tasarım öğesi olarak değil, aynı zamanda insan deneyiminin bir yansıması olarak değerlendiriyor. “Her katman, kendine özgü bir hikaye taşır. Teknolojiyle bu hikayeleri görünür hale getirerek, zamansız mimarlığı somut bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyorum,” diyor. Bu vizyon, onun Almanya’daki yolculuğunu sadece bir keşif gezisi olmaktan öteye götürecek ve mimarlık dünyasında yeni bir sayfa açacak.

sonuç: zamansız mimarlıkta yeni bir yıldız doğuyor!

Refik Berk Cıngıloğlu, “The Folds – Kıvrımlar” projesini hayata geçirerek Arkitera Seyahat Bursu 2024’ü kazanarak zamansız mimarlık kavramına yeni bir soluk getiriyor. Berlin ve Wolfsburg’da geçireceği bu eşsiz deneyim, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmanın yanı sıra, Türk mimarlık sahnesine de ilham verici bir serüven sunuyor.