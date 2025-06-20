Rekabet Kurulu Google’a Soruşturma Açtı

GOOGLE SORUŞTURMASI BAŞLADI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde bulunan açıklamaya göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyası ile çevrim içi reklamcılık sektöründeki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını belirlemek için bir soruşturma başlattı. 2021 yılında tanıtılan this campaign, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanya üzerinden erişim sağlama imkanı sunuyor.

KAMPANYANIN ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu soruşturma sürecinde, Google’ın bu kampanya aracılığıyla sektördeki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek. Kurulun almış olduğu soruşturma kararları, ilgili teşebbüslerin kanunları ihlal ettiği veya gelecekte yaptırımlarla karşılaşacağı anlamına gelmiyor.