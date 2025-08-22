Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Açtı

SORUŞTURMA BİLGİLERİ AÇIKLANDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde gerçekleştirilen açıklamada, yeni bir soruşturma hakkında bilgi paylaşıldı. “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” başlığıyla yapılan araştırmalar, Google’ın uygulama geliştiricilere yönelik ödeme hizmetleriyle ilgili bazı kısıtlamalar getirdiğine dair şüphelerin ortaya çıkması sebebiyle başlatıldı. Bu süreçte yapılan ön araştırma, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemi olan “Google Play Faturalandırma” sisteminin zorunlu hale getirildiğini ve uygulama geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme seçenekleri konusunda bilgilendirmesine engel olunduğunu ortaya koydu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu sebeplerle, Play Store üzerindeki ödeme hizmetleriyle ilgili olarak, Alphabet Inc., Google Ireland Ltd., Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi. Bununla birlikte, Rekabet Kurumu tarafından alınan bu soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüslerin mevcut kanunları ihlal ettiklerini veya yaptırımlarla karşılaşacaklarını gösterdiği anlamına gelmediği vurgulandı.