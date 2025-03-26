Ekonomi

Rekabet Kurumu’ndan Opet’e Soruşturma Açıklaması

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YASAL SÜRE UZATIMI DURUMU

Rekabet Kurumu’nun yaptığı açıklamada, Opet ile bayileri arasında imzalanan bayilik sözleşmelerinin yürürlükte olduğu süre boyunca, bayilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği arazide Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı ifade ediliyor. Bu durumun, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde düzenlenmesine yol açtığı belirtiliyor.

DİKEY İLİŞKİLERİN SINIRI

Mevzuata göre akaryakıt bayilik sözleşmeleri, rekabet etmeme yükümlülüğü ve intifa ile kira sözleşmelerinin birlikte değerlendirildiği açıklanıyor. Bu kapsamda, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden istifade edebileceği vurgulanıyor. Dağıtıcıların bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşmalara zorlamasının mevzuata aykırı olduğu dile getiriliyor.

REKABET KURUMU’NDAN SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu, yürütülen soruşturma çerçevesinde Opet’in bu uygulamalarıyla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek. Ancak, soruşturma kararlarının ilgili teşebbüslerin kanunu ihlal ettiği ya da yaptırımlarla karşılaşacağı anlamına gelmediği de unutulmuyor.

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