Rekabeti İhlal Edene Ağır Ceza Kapıda

REKABET KURUMU BAŞKANI BİROL KÜLE’NİN AÇIKLAMALARI

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun kırmızı et sektörüyle ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Son dönemlerde, bu sektördeki teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte belirleyerek, aralarında anlaşmalar yaparak fiyatları artırdığı veya arzı kısıtladığına dair birçok şikayet ve ihbar aldıklarını açıkladı. Küle, “Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var.” ifadesini kullandı.

İHLAL EDENLERİN CEZALANDIRILMASI

İncelemelere rağmen sektördeki ihlalleri sürdüren teşebbüslere yönelik de uyarılarda bulunan Küle, “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023’te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım.” dedi. Amaçlarının ise vatandaşın daha uygun fiyata ve daha kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Küle, kırmızı et alanının, tüketici refahı açısından pek çok açıdan kritik bir sektör olduğunu belirtti.

KIRMIZI ETİN ÖNEMİ VE REKABET POLİTİKALARI

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez bir protein kaynağı olduğuna dikkati çekerek, “Diğer yandan kırmızı et, hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri ile perakende gibi sektörlerle etkileşim içinde ve bu nedenle çok sayıda sektör bakımından da kilit role sahip. Bu pazarların birindeki rekabet sorunu diğer pazarları da etkiliyor ve kartopu etkisiyle bu sorunlar daha da büyüyor.” sözlerini iletti. Kırmızı et sektöründe rekabetin sağlanmasının önemini vurgulayan Küle, bu pazarda faaliyet gösteren tüm teşebbüslerin fiyatlarını bağımsız ve rekabetçi koşullara göre belirlemesi gerektiğini belirtti. Son olarak, vatandaşın refahına etki eden her türlü rekabetçi endişeye karşı duruş taahhüdü kapsamında, teşebbüslere rekabet sorunlarını bertaraf etme konusunda uyarıda bulundu. Tespit edilen ihlaller içinse, “Hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek.” şeklinde net bir mesaj verdi.