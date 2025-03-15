Renault Duster 2025’e Büyük İndirim

DUSTER MODELİNİN GEÇMİŞİ VE POPÜLERLİĞİ

Herkesin bildiği üzere Duster modeli, Dacia markası altında sunulurken en uygun fiyatlı C-SUV modeli unvanını taşıyordu. Bu nedenle sıkça tercih edilen aracın malzeme kalitesi zaman zaman eleştirilere maruz kalıyordu. Ancak Duster’ın yüksek popülaritesinden faydalanmak isteyen Renault, bu aracı kendi bünyesine katmayı tercih etti.

RENAULT DUSTER’IN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Artık Renault Duster adıyla piyasada yer alan model, öncekilerle kıyaslandığında çok daha karizmatik bir tasarıma sahip oldu. Aracın dış görünümü, göz alıcı detaylarla zenginleştirilerek, tüketicilerin ilgisini çekecek bir hale getirildi.