Reşo Adlı Karga Doğaya Salındı

DİCLE İLÇESİNDE BESLENEN KARGA DOĞAYA KAVUŞTU

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde yaklaşık altı ay boyunca beslenen karga, nihayet doğaya salındı. Oto tamirciliği ile uğraşan Sıdık Evran, 2024 yılının ikinci ayında, polis bir arkadaşının emniyetteki çam ağacından düşen kargayı kendisine getirmesi üzerine bu kuşu beslemeye başladı.

KARGAYI BESLEYEREK ALIŞTIRDI

Sıdık Evran, kargayı ciğer ve özel yemlerle besleyerek ona alıştırdığını belirtiyor. “2-3 ay besledim. 6. ayı dolunca kargayı doğaya bıraktım. İki ay sonra kargayı yine buldum. Beni görmesin diye saklandım, görseydi yanıma gelirdi” diyor. Karganın zekasına da dikkat çeken Evran, “Eğitmiştim, kendime de alıştırmıştım. Pazar günleri dükkanda olmadığımda arka pencereden dışarıya çıkıyordu. Hafta içi daima benimle takılıyordu. Gece olduğunda ise kümese atıyordum. Ona alışmıştım” şeklinde konuştu.