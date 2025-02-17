Restorandaki Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, Karaçayır Mahallesi, PTT Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir restorana giren şüpheli, iş yerinin kasasından 5 bin TL çaldı. Şüpheli, iş yerinden çıkıp kaçarak kayıplara karıştı.

Polisin İlk Çalışmaları

Sabah saatlerinde iş yerine gelen restoran çalışanları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlattı.

İşletme Sahibinin İfadesi

İşletme sahibi Mehmet Kalan, “Gece saatlerinde bizim iş yerimize camı zorlayarak içeri giriyor. İçeri girdikten sonra kasamızda bulunan bir miktar nakit parayı alıp, aynı camdan geri çıkıp gidiyor. Sabah iş yerindeki çalışanlar, kasa tarafının dağınık olduğunu fark ediyorlar. Bunun üzerine beni aradılar, gelip kamera kayıtlarına baktığımda iş yerimde hırsızlık olayı olduğunu fark ettim” diye konuştu.

Hırsızlık Anının Görüntüleri

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları restoranın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bu görüntüler, şüphelinin tespit edilmesi için önemli bir delil oluşturuyor.