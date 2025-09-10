Gündem

Restoranın Garsonunu Vurdu, Tutuklandı

restoranin-garsonunu-vurdu-tutuklandi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir restoranda olay yaşandı. Garsonluk için restorana başvuran A.K., olumsuz yanıt aldıktan sonra iş yerindeki diğer çalışanlara karşı bir husumet beslemeye başladı.

AÇILAN ATEŞ VE SONUÇLARI

A.K., ruhsatsız tabancasıyla restorana gelerek tartıştığı garson Nizamettin Yapa’ya ateş açtı. Bu saldırıda Yapa, bacaklarından yaralanarak kanlar içinde yere düştü. Şüpheli A.K. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri, Yapa’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Motorize yunus ekipleri, bölgede bir araştırma yaparak şüpheliyi sokakta olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalamayı başardı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yapa’nın tedavisi tamamlanarak taburcu olduğu bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
Gündem

N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.