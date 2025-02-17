Restoranlar İçin Dijital Fiyat Platformu Geliyor

RESTORAN FİYATLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını tek bir platformda toplayan sistemin ardından, restoranlar için benzer bir dijital uygulamanın hayata geçirilebileceğini duyurdu. Restoran fiyatlarının tek bir internet sitesinde toplanması, yemek fiyatlarının önceden görülebilmesine ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesine olanak sağlayacak.

MARKETFİYATI.ORG.TR BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle kısa süre önce devreye alınan marketfiyati.org.tr platformu, 50 binden fazla ürün için fiyat karşılaştırması yapıyor ve büyük ilgi görüyor. Platform, ilk üç günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiye ulaştı ve milyonlarca ürün karşılaştırıldı. A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerdeki fiyat farklılıkları bu sayede gözler önüne serildi.

RESTORANLAR İÇİN FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Kacır, CNN Türk’e yaptığı açıklamada restoranlarla ilgili benzer bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur” şeklinde konuştu. Bu uygulama devreye girerse, vatandaşlar restoranların fiyatlarını online olarak görüntüleyebilecek ve yüksek fiyatlı restoranları kolayca tespit edebilecek.

TÜKETİCİYE FAYDALARI

Yemek fiyatları şeffaf hale gelecek. Fahiş fiyat uygulayan işletmelerin tespiti mümkün olacak. Müşteriler, bütçelerine uygun restoranları önceden karşılaştırma olanağına sahip olacak. Tüketici haklarının korunmasıyla birlikte restoranlar arasında rekabet sağlanacak.