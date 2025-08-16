Rezan Epözdemir Soruşturması Genişliyor!

İKİ ARA SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde avukat Rezan Epözdemir, 13 Ağustos günü “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Epözdemir’in soruşturması içinde ifade veren eski savcı Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesine ulaşıldı. Detayları CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz aktarıyor.

YENİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Tokaz, Cengiz Çallı’nın 2016-2021 yılları arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti. Tutuklama süreci, Rezan Epözdemir ile savcı Çallı arasındaki ilişki ağıyla başlamıştı. Cengiz Çallı’nın katibi Kürşat Yılmaz’ın ifadesinden gelen bilgiler ise oldukça çarpıcı. Yılmaz, “O dönemde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşündüğüm birçok olayla karşılaştım. Bunlardan biri Rezan Epözdemir’in, müvekkili olduğu bir otel ile alakalı medyada çıkan haberle ilgili. Cengiz Çallı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yetkili olmamasına rağmen, Rezan Epözdemir’in Cengiz Çallı ile bağlantısı sonucu bu haberlere erişim engeli getirmişti” dedi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ VE KİŞİSEL VERİLER

Yılmaz, iki isim arasında yoğun bir görüşme trafiğinin olduğunu ifade ederek, “Rezan Epözdemir, bizim büromuzla alakası olmayan olaylarla ilgili bile Cengiz Çallı’yı ziyaret ederdi. Hatta UYAP sistemi üzerinden üçüncü kişilere ait kendi dosyalarıyla ilgili kişisel ve kimlik bilgilerine ulaşırdı” şeklinde konuştu. Ayrıca, Avukat Epözdemir’in Bakırköy’deki dosyaların dışında diğer adliyelerdeki süreçlerin hızlandırılması için Cengiz Çallı’dan yardım istediği ve Çallı’nın da bu konuları çözmek için diğer adliyeleri aradığı belirtildi.

LÜKS RESTORAN BULUŞMALARI

Kürşat Yılmaz, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir’in sıkça lüks restoranlarda bir araya geldiğini vurguladı. İkili, İstanbul’un çeşitli yerlerinde lüks mekanlarda buluşuyor ve tüm masraflar Rezan Epözdemir tarafından karşılanıyordu. Ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında Avukat Rezan Epözdemir’in, Çallı’dan alakasız bir konudaki bir müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını istediği, bunun üzerine Çallı’nın da gerekli birimlerle kısa sürede iletişime geçerek yasağı kaldırttığı kaydedildi. Yılmaz, “Avukat Epözdemir ile Savcı Çallı arasında sürekli bir bağlantı bulunuyordu” açıklamasını yaptı.

MADDİ KAZANÇ İDDİALARI VE YENİ SORUŞTURMALAR

Kürşat Yılmaz’a yöneltilen “Senin bu süreçte maddi kazancın oldu mu?” sorusuna, “Herhangi bir şekilde tek bir maddi kazanç elde etmedim. Savcı ne istendiyse onu yaptım. Savcı kime evrak gönderilmesi istendiyse onu gönderdim” şeklinde yanıt verdi. Katip Yılmaz’ın ifadeleri oldukça önemli. Çünkü Cengiz Çallı’nın, “makaron soruşturması” olarak bilinen bir soruşturmanın savcısı olduğu dönemde Rezan Epözdemir ile arasındaki bağlantı, savcılığın radarında yer alıyor. HTS kayıtları ve para hareketleri, bu soruşturmayı şekillendirecek.