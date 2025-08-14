Rezan Epözdemir Tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN AVUKAT TUTUKLANDI

Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, hakimlikçe “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında “FETÖ/PYD terör örgütüne yardım” suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağına yönelik adli kontrol talebini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, pazar sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Rezan Epözdemir’in “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçları dolayısıyla 05.45 sıralarında gözaltına alındığını ve işyeri ile evinde eş zamanlı arama yapıldığını belirtti. O saatten beri gözaltında bulunan Epözdemir, dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. 4 günlük gözaltı süresi boyunca emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir’in savcılıkta ifade işlemleri 17.00 sularında başladı; ancak telefonunun çözülemediği kaydedildi.

SAVCILIK İFADELERİ TAMAMLADI

Savcılık ifadeleri gece yarısından sonra tamamlanan Rezan Epözdemir, rüşvet suçlamasından tutuklandı. Ayrıca, silahlı terör örgütüne yardım etme ve siyasal ve askeri casusluk suçlamalarıyla ilgili yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine iletildi. Rüşvet suçu kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin savcısı C.Ç. nin katibi K.Y. etkin pişmanlık ve ikrar beyanıyla serbest bırakıldı. Epözdemir’in hakimlik sorgusu 04.00 sularında sona erdi ve rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Hakimlik, savcılığın terörle ilgili suçlamadan dolayı yurt dışı çıkış yasağı talebini ise kabul etmedi.

İDDİALAR ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Eski Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Epözdemir ile ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili birkaç iddiada bulunan bir isim oldu. Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasının ciddi bir krize dönüşme yolunda ilerlediğini ifade etti. Geçmişte, Epözdemir’in cep telefonunun şifresini vermekte ısrarcı davrandığını öne sürerek, “Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ pek çok isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskılar karşısında bunalmış bir durumda ve şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe ediyor” dedi. Bu iddialara karşılık Mehmet Uçum, Tayyar’ın kendisiyle ilgili beyanlarını yalanladı.