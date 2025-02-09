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Richard Gere, İspanya’nın Damadı Olarak Anılıyor

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RICHARD GERE GÖYA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Richard Gere, dün akşam İspanya’nın en prestijli sinema ödülü olarak bilinen Goya’da uluslararası onur ödülüne layık görüldü. Bu, elbette sürpriz bir ödül olmuyor. Gere’nin pek çok önemli projeye imza attığı sinema kariyeri, onu bu ödülü almaya zorluyor.

İSPANYA’NIN DAMADI OYUNDA!

Başarılarla dolu olan uzun sinema kariyeri bir kenara, Richard Gere artık İspanya’nın damadı olarak kabul ediliyor. Bu unvan, onun İspanya ile olan bağlarını güçlendiriyor ve sinema dünyasındaki yerini pekiştiriyor.

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