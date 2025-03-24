Rıdvan Dilmen’den Çarpıcı Montella Eleştirisi

A MİLLİ TAKIM TARİH YAZDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşında Macaristan’ı deplasmanda 3-0’la geçerek A Ligi’ne yükseldi. Toplamda 6-1’lik skorla tarihi bir başarı elde eden ay-yıldızlılar, tribünleri coşturdu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor’da yaptığı yorumlarla dikkat çekti ve Montella’yı eleştirenlere sert bir yanıt verdi. Ekran başında izleyenlerin gözleri bu durumu görünce hayretle açıldı.

6-1’lik SONUÇ ŞAKA MI? KUSURSUZ OYNADIK!

Rıdvan Dilmen, milli takımın zaferi hakkında konuşarak, “6-1’lik skor beklenmiyordu ama biz favoriydik! İki maçı da kusursuz oynadık, nokta!” ifadelerini kullandı. Budapeşte’deki maçta Türkiye’nin gösterdiği performansa övgüler yağdıran Dilmen, “Bu takım tarih yazıyor, kimse aksini iddia edemez!” diyerek taraftarları daha da coşkulu hale getirdi.

MONTELLA’YA HAKSIZLIK EDİYORSUNUZ!

Vincenzo Montella’yı eleştirenlere sert bir cevap veren Dilmen, “Milli takımın harika bir hocası var! Montella haksızca yerden yere vuruluyordu, ama şu anki performansıyla ağızları kapattı! Kuntz döneminde play-off hayal ediyorduk, Montella geldi ve bizi tarihinde ilk kez grubu lider bitirip Avrupa Şampiyonası’na taşıdı! Yetmedi, çeyrek final oynattı!” sözleriyle dikkat çekti. Taraftarlar, ekran başında “Helal olsun!” diyerek coşkularını ifade etti.

FORVETSİZ DİYENLER NEREDE? 4-2-4 BU!

Montella’nın taktiğine yönelik eleştirilere cevap veren Rıdvan Dilmen, “Forvetsiz oyun mu? Güldürmeyin beni! İzlanda’da 4, üç gün önce 3, bugün 3 attık! Daha ne atacak bu takım?” diyerek sözlerini sürdürdü. “4-6-0 diyorlar, yok öyle bir şey! Bu diziliş 4-2-4, sahada bir gol makinesi var!” ifadeleriyle stüdyoyu adeta salladı. Rıdvan Hoca’nın bu savunmaları, izleyenlerin ilgisini bir kat daha artırdı.