Rıdvan Dilmen’den Tedesco ve Yönetim Eleştirisi

ridvan-dilmen-den-tedesco-ve-yonetim-elestirisi

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK’yı 4-1 yenerek zirve takipçiliğini devam ettirdi. Maç sonrasında ise yorumcu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tedesco ve yönetim hakkında eleştirilerde bulundu.

“ALDATICI DEMEÇLERİ OLUYOR! GERÇEK ŞU Kİ…”

Sports Digital’de açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, “Bu skor taraftarı çok aşırı mutlu eder mi? Çok etmez. Tedesco’yu eder mi? Çok eder. Yönetimi eder mi? Çok eder” şeklinde konuştu. Dilmen, Tedesco’nun son haftalarda yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “Tedesco geçtiğimiz haftalarda bir demeç verdi. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık, 1 de beraberlik. Ama kendisi Kasımpaşa ve Antalya beraberliklerini saymadı. Nottingham ve Kupa’daki Gaziantep maçını saydı” ifadelerini kullandı.

