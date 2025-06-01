Rize’de Balık Ölümlerine İnceleme Başlatıldı

BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Rize’nin Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi’nde yürüyenler, dere kenarında ölü balıklar gördü. Çok sayıda sanayi dükkanı ve çok katlı kurban pazarının bulunduğu bu bölgede yaşanan balık ölümleri, yerel halkta kaygıya neden oluyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölü balıkların yanı sıra değişik hayvanların da telef olduğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Ölü balıkları fark eden Hüseyin Yazar, olay hakkında “Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım, balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir iki esnafa sordum, ‘Kurbanın pisliğinden olabilir’ dediler. Bazıları ilaçlamadan dolayı olduğunu söylüyor. Sanayiden mi yoksa derenin başından mı bir şey döküldü, bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum” şeklinde ifade ediyor.