Rize’de Derenin Kenarında Balıklar Ölmüş

BALIK ÖLÜMLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Rize’deki Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi boyunca akıp giden derenin etrafında yürüyen vatandaşlar, balıkların öldüğünü fark etti. Çok sayıda sanayi dükkanının ve çok katlı kurban pazarının bulunduğu bölgede yaşanan bu balık ölümleri, halkta ciddi bir endişe oluşturuyor.

İNCELEME İÇİN NUMUNE ALINDI

Ölü balıkların yanı sıra bölgede bazı hayvanların da yaşamını yitirdiği görüldü. İhbar üzerine, durumuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipler, su ve ölü balıklardan numune alarak detaylı inceleme başlattı.

Ölü balıkları gören Hüseyin Yazar, “Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada birkaç esnafa sordum, ‘Kurbanın pisliğinden olabilir’ dediler. Bazıları ilaçlamadan söz ediyor. Sanayiden mi yoksa derenin yukarısından mı bir şey döküldü? Bilmiyorum. Derenin aşağı kısmında balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum” şeklinde konuştu.