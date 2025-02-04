Rize’de Heyelan Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

HEYELAN SEBEBİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Rize’nin Ortapazar köyünde meydana gelen heyelanlar, bahçesindeki beton zemin ve bahçe duvarında çökme sorunlarına neden oldu. Merkeze bağlı bu köydeki Ortapazar Ortaokulu’nda, 3 katlı okul binasının çevresindeki beton zemin ile bahçe duvarlarında ciddi hasarlar oluştu. Betonlarda çatlakların yanı sıra, birçok bölgede çukurlar belirginleşti. Ayrıca bahçe duvarı, bitişik çay bahçesine doğru kaymaya başladı. Bu durum üzerine, ilgili ekipler inceleme başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, okulda eğitime 2 gün ara verilmesine karar verildi. Öğrencilerin eğitimleri ise, köydeki Pehlivantaşı İlkokulu’na taşındı.

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Ortapazar Ortaokulu’nun bahçesinde ve bahçe duvarlarında daha önceki yıllarda meydana gelen heyelan gerekçesiyle çökmeler oluşmuştur.” denildi. Ayrıca, Devlet Su İşleri Rize Şube Müdürlüğü tarafından okulun yanındaki Sahur Deresi’nde ıslah çalışması başlatıldığı belirtilerek, “Çalışmalar esnasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevresinde devam eden zemin hareketleri sonucunda ek kaymalar gözlemlenmiştir.” ifadesi kullanıldı. Bu durumda, Müdürlüğün ve DSİ 224’üncü Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerinin görüşleri doğrultusunda, ıslahtan sonra okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmesine karar verilmedi. Açıklamada, “Olayın yaşandığı Ortapazar Ortaokulu mevcut binasında eğitim öğretime, 05.02.2025 tarihinden itibaren Pehlivantaşı İlkokulu’nda hazırlanan sınıflarda devam edilecektir.” bilgisi verildi.