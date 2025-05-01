Rize’de Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Sivrikaya köyü mevkiinde sürücüsü henüz tespit edilmeyen hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarında ters durarak duran araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yaralanan Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olduğu gibi soruşturma da başlatıldı.