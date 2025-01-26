Rize Hastanesinde Yangın Merdiveni Tepkisi

BOLU’DAKİ YANGINDAN SONRA TEDBİRLER ARTIRILDI

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangının akabinde, ülkede alınan önlemlere odaklanıldı. Belediyeler, oteller, öğrenci yurtları gibi toplu hizmet veren alanlarda sıkı denetimler gerçekleştirmeye başladı.

HASTA YAKINLARININ SİGARA İÇİLMESİNE TEPKİ

Rize Devlet Hastanesi’nde, hastane yönetimi hasta yakınlarının sigara içmek için yangın merdivenlerine çıktığını iddia ederek, bu merdivenlerin girişlerini kablo kanalları vidalayarak kapattı. Bu durum, hastaneye girmekte olan binlerce insanın bulunduğu ortamda yoğun rahatsızlığa yol açtı. Bir vatandaş, “Bolu’da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi’nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar. Tamam, kolay kırılabilecek bir şey ama insanlar o panik halinde onu düşünemezler” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIT VERDİ

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rize Devlet Hastanesi’nin yangın merdiveni girişinde gerekli düzeltmenin sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, hastanenin yangın merdiveni girişlerinin kontrol edildiği belirtilerek, “Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır” denildi.