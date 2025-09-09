Rize Yaylalarına Dolu Yağdı

SONBAHAR ETKİSİ

Doğu Karadeniz yaylalarında yaz mevsimi sona ermekte ve sonbaharın etkileri kendini göstermeye başlamaktadır. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2040 rakımlı Hazindak Yaylası’nda yaşayan yaylacılar, sabah saatlerinde yoğun dolu yağışı ile karşılaştı.

YAYLACILARIN TEPKİLERİ

Yağış nedeniyle yaylalarının beyaza büründüğünü gören yaylacılar, dolu yağışından olumsuz etkilenmemek amacıyla bir süre evlerinden dışarı çıkamadı. Bu ilginç anlar bir yaylacının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.