Rize’ye İnceleme Yapıldı, Balık Ölümleri

HAYVAN ÖLÜMLERİ ENDİŞE KAYNAĞI OLDU

Rize’nin Çiftekavak Mahallesi Vadi Caddesi’nde yürüyüş yapanlar, derenin kenarında birçok balığın ölü bulunduğunu fark etti. Çok sayıda sanayi dükkanının ve çok katlı bir kurban pazarının bulunduğu bölgede yaşanan bu balık ölümleri, vatandaşlar arasında kaygı oluşturdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ölü balıkların yanı sıra başka hayvanların da hayatını kaybettiği gözlemlendi. Olayın ardından bölgeye çağrılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hem sudan hem de ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Ölü balıkları gören Hüseyin Yazar, “Sabah arabamı park ettim. Dereye baktım balıklar ölmüş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir iki esnafa sordum, ‘Kurbanın pisliğinden olabilir’ dediler. Bazıları ilaçlamadan olduğunu söylüyor. Sanayiden mi ya da derenin başına mı bir şey döküldü? Bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya doğru balık dolu, burada binlerce balık var; yazık günah. Sabahtan beri balıkları martılar yiyor. Ben neden öldüklerini bilmiyorum” şeklinde konuştu.