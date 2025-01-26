Rizespor-Adana Demirspor Maçında VAR Draması

VAR İLE TARTIŞMALI GOL!

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor arasında gerçekleşen karşılaşmada, Video Yardım Hakem (VAR) önemli bir rol üstlendi. Mücadelenin 17. dakikasında Rizespor’lu Ali Sowe, topu filelerle buluşturdu. Ancak, maçın hakemi Çağdaş Altay, yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından bu golü geçerli saymadı.

MAÇTAKİ GÖRÜŞLER

Bu durum, futbolseverler arasında tartışmalara yol açtı. Rizespor taraftarları, golün geçerli sayılmasını desteklerken, Adana Demirspor’un savunma oyuncuları ofsayt kararını savundu. VAR sistemi, kararların doğruluğunu sağlama amacı taşırken, bu tür mücadelerde nasıl uygulanacağı konusunda fikir ayrılıkları ortaya çıkabiliyor.