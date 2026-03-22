Robert Mueller’ın Ölümü Siyasi Tartışmaları Alevlendirdi

robert-mueller-in-olumu-siyasi-tartismalari-alevlendirdi

Robert Mueller Hayatını Kaybetti

ABD’de Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerini Donald Trump lehine etkilediği yönündeki iddiaları araştıran eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller’ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Mueller’ın ailesi, eski FBI Direktörü’nün vefatını kamuoyuna açıkladı. Ölümüne ilişkin sebepler hakkında bilgi verilmedi.

MUELLER’IN FBI’DAKİ GÖREVİ

11 Eylül 2001’deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta sonra FBI Direktörlüğü görevini devralan Mueller, bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olma unvanını taşımaktaydı.

Soruşturma Süreci ve Sonuçları

Rus hükümetinin 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkileme iddiaları üzerine 2017 yılında özel yetkili savcı olarak atanan Robert Mueller, Trump’ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini detaylı bir şekilde araştırdı. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın sonunda Trump’ı suçlu duruma düşüren bir delil elde edilemedi ve dosya kapandı. Sonrasında, Ekim 2020’de Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırmak üzere John Durham’ı özel yetkili savcı olarak atadı. Durham’ın soruşturması sonucunda iki kişi, delillerle oynandığını ve Trump’ı suçlu çıkarma çabasını itiraf etti. Ayrıca, Rusya soruşturmasına kaynaklık eden Steele dosyasının Demokratlar tarafından finanse edildiği bilgisinin ortaya çıkması dikkat çekti.

