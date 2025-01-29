Roborock’tan Teknoloji Dolu İndirim Fırsatları

ROBOROCK’UN YENİ AKILLI TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ

Roborock, ileri teknolojiye sahip robot süpürgeleri ile temizlik yükünüzü hafifletmek için kullanıcıların yanında olmaya devam ediyor. Türkiye’de de büyük ilgi gören Roborock S8, Qrevo S, Roborock S8 MaxV Ultra ve Qrevo Curv modellerinde cazip indirimler yapıldı. Roborock S8, 6000 Pa emiş gücünü engellerden kaçınma teknolojisiyle birleştirerek evin her köşesini temizleyecek bir performans sunuyor. DuoRoller fırça sistemi hem halılarda hem de sert zeminlerde yüksek verim sağlıyor. PreciSense lidar navigasyon teknolojisi ile ortam algılaması yaparak dört kata kadar haritalamayı destekliyor. Kullanıcıların temizlik rutinine uyum sağlarken, sesli kontrol ile programlamayı kolaylaştırıyor. Gelişmiş paspaslama özelliği ile hijyen standartlarını en üst düzeye çıkarıyor. Roborock S8’e Trendyol’dan 21.997 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

YENİ FONKSİYONLARLA DONATILMIŞ ROBOROCK QREVO S

Roborock Qrevo S, kendini temizleme özelliği ile dikkat çekerken, 7000 Pa emiş gücü ve 200 devir/dk maksimum paspaslama hızı sunuyor. Temizlik işlemi sonrasında toz haznesini boşaltarak ve paspaslarını yıkayıp kurutarak maksimum hijyen sağlıyor. Reactive Tech adlı engellerden kaçınma ve navigasyon sistemi ile evinizi tarayarak en etkili temizlik rotasını belirliyor. Yüzde 30 daha hızlı şarj kapasitesiyle yoğun dönemlerde hızlı bir temizlik sağlıyor. Ayrıca lidar sensörleri ve oda tipinize göre haritalama özelliği ile her odanın temizlik planını ayrı ayrı düzenliyor. Roborock Qrevo S modeline Teknosa’dan 29.999 TL’den başlayan fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

YÜKSEK PERFORMANSLI ROBOROCK S8 MAXV ULTRA

Roborock S8 MaxV Ultra, temizliği daha verimli hale getiriyor. Kirli alanları tespit eden bu model, kirin yoğunluğunu analiz ediyor ve o alan temizlenene kadar yüksek performansta çalışıyor. Evcil hayvan sahibi olanlar için robot süpürgenin kamerası ile ev içerisinde evcil hayvanların yerini görmek mümkün. Bu modeli Trendyol üzerinden 58.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

MİNİMALİST VE ETKİLİ ROBOROCK QREVO CURV

Roborock Qrevo Curv, beklediğiniz tüm özellikleri barındırırken, 18.500 Pa HyperForce emiş gücü ile temizlikte fark yaratıyor. Ana fırça ve FlexiArm kavisli yan fırçaları sayesinde dolanma olmadan evinizin her köşesindeki tozları ve tüyleri etkili bir şekilde temizliyor. Evinizdeki yoğunluğa göre adapte olabilen bu model, evcil hayvan tüylerini etkili bir biçimde toplayarak temizlik derdini ortadan kaldırıyor. 4 cm maksimum çift aşamalı eşik geçme özelliği sunarken, sektörde farklı çözümler üreten AdaptiLift Gövdesi ile temizlikteki standartları yükseltiyor. Zarif tasarımı sayesinde hem işlevsel hem de dekoratif bir ürün olarak evinize uyum sağlıyor. Piyasada en yüksek emiş gücüne sahip olan Qrevo Curv modelini Trendyol üzerinden şubat ayı boyunca 69.999 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.