Robotaxi Hizmeti Başlıyor, Elon Musk Duyurdu

TESLA’NIN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Tesla, Elon Musk’ın neredeyse on yıllık varlığının ardından Austin sokaklarında ilk sürücüsüz taksilerini kullanıma sunarak riskli bir dönemi başlatıyor. Bugün, bu sürücüsüz taksi hizmetinin tanıtımı, şehrin belirli bölgelerinde sınırlı sayıda araçla ufak bir başlangıç yapacak. Tesla, bu deneyim için geri dönüş alması hedeflenen ilk sürücüleri dikkatle seçti, bu nedenle genel halkın sabırlı olması gerekecek. Ancak bu gösterişsiz lansman, satışların düşmesi ve Musk’a yönelik tüketici tepkileri nedeniyle zor günler geçiren bir şirketi canlandırmak için yeni iş koluna yatırım yapanlar tarafından merakla bekleniyordu.

OTOROMİ ALANINDA BÜYÜK HEDEFLER

Tesla’nın CEO’su, şirketin geleceğini otonom sürüş, yapay zeka ve insansı robotlar üzerine şekillendiriyor. Deepwater Asset Management’ın yönetici ortağı Gene Munster, “Bu ilk gerçek test. Olacak her şey, özellikle de olumsuz olanlar daha da güçlenecek. Tehlikede olan çok şey var.” ifadelerini kullanıyor. Tesla, son günlerde, şehrin güney ve güneydoğu kısımlarında düzenli olarak görülen Model Y SUV’ların testlerini hızlandırdı. Musk, sosyal medyada araçlarının Austin’de direksiyon başında kimsesiz bir şekilde sürüldüğüne dair bir video paylaştı.

BAŞLANTILAR VE KULLANIM DETAYLARI

Lansman tarihiyle ilgili bazı bilgiler, Tesla’nın tanıtımını yapan sosyal medya kullanıcılarının yeni bir robotaksi uygulamasına ve araç çağırma hizmetine öncesinde erişim için seçildiğini açıklamalarının ardından gün yüzüne çıktı. Bir hesap tarafından açıklanan kullanım şartlarına göre, robotaksiler her gün sabah 6 ile gece yarısı arasında, havaalanı hariç, şehir içindeki belirtilmemiş coğrafi alanlarda hizmet verecek. Kötü hava koşullarında bu hizmetin sınırlı olabileceği veya kullanılamayabileceği belirtildi. Erken erişim sürecinde yolculuk sırasında ön yolcu koltuğunda bir “güvenlik monitörü” bulunacak.

GELECEK PLANLARI VE HEDEFLERİ

Musk, Tesla’nın başlangıçta 10 ila 20 aracı hizmete sokacağını, birkaç ay içinde bu sayının bine çıkaracağını ve sonrasında pedalları veya direksiyon simidi olmayan, amaca yönelik bir Cybercab tanıtacağını belirtti. CEO’nun otonomi alanında geçmişte yaptığı iddialar nedeniyle bazı şüpheler bulunuyor. 2016 yılında otonom araç hizmetine dair bir iş planında bulunmasının ardından, 2020 yılına kadar Tesla sahiplerinin araçlarını robotaksilere dönüştürebileceklerini açıkladı.

GÜVENLİK VE YASAL DÜZENLEMELER

Tesla, Tam Kendi Kendine Sürüş adı verdiği sistemde, sürücü gözetimi gerektiriyor ve araçları otonom hale getiremiyor. Şirket, robotaksi ağının insan sürücünün gözetimi olmadan çalıştırılacağı bir “denetimsiz” versiyonla gerçekleştirileceğini belirtti. Otonom araç faaliyetlerinde güvenlik, kritik bir önem taşıyor. İnsanların yaralandığı ya da hayatını kaybettiği kazalar, şirketler için yasal yaptırımlar ve olumsuz dikkat anlamına gelebiliyor. General Motors’un otonomi şirketi Cruise, 2023’te bir yayanın yaralandığı bir kaza sonrası işletme lisansını kaybetmişti.

AUSTIN’DE OTONOM ARAÇ OPERASYONLARI

Austin, otonom araç operasyonları açısından önemli bir merkez haline geldi. Google’ın ana şirketi Alphabet’e ait Waymo ve Amazon.com’a ait Zoox burada testlerini sürdürüyor. Teksas’ta otonom araçların çalıştırılması için çeşitli kısıtlamalarla karşılaşılıyor. Sürücüsüz araçların kameralarla donatılması, sigortalı olması ve trafik kurallarına uyması gerekiyor. Şu anda bir araç paylaşım lisansı gerekmiyor. Federal düzenleyiciler, direksiyon veya pedal gibi sürücü kontrolleri olmayan otonom araçların kullanımını kolaylaştırma yönünde adımlar atıyor ve bu ay ulusal trafik güvenliği idaresi, muafiyet alma sürecini hızlandırma sözü verdi.