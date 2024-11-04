Robotla İlk Kez Fukuşima’dan Numune Alındı

RADYOAKTİF YAKIT ÖRNEĞİ ALINDI

Japonya’nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nde 2011 yılındaki erimeden sonraki dönemde, ilk defa bir robot kullanılarak radyoaktif yakıt örneği toplandı. Bu önemli buluş, santralin güvenli bir şekilde devre dışı bırakılmasına yönelik yapılacak planlamalara büyük katkı sağlıyor.

TEPCO AÇIKLAMADA BULUNDU

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nin işletmecisi olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yaptığı açıklamada, “ilk kez robot yardımıyla santralden erimiş katı yakıt numunesi alındığını” duyurdu. Bu gelişme, nükleer santrali çalıştıran ekip için yeni bir aşama anlamına geliyor.