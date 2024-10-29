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Spor

Rodri Altın Top Ödülünü Kazandı!

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RODRİ ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülü, Manchester City’de futbol oynayan İspanyol Rodri’ye gitti. UEFA ve Fransız futbol dergisi France Football’un ortaklaşa düzenlediği 2024 Altın Top ödül töreni, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

BAŞARILARLA DOPDOLU BİR YIL

Rodri, İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, Manchester City ile İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşarak, yılın futbolcusu seçilmesinde etkili oldu. Bu performansları onu Altın Top ödülünün sahibi yaptı.

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