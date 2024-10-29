Rodri Altın Top’u Kazandı! Şampiyonlar Ligi’nde Zafere Ulaştı

RODRİ ALTIN TOP ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü, Manchester City’nin İspanyol futbolcusu Rodri aldı. France Football dergisi tarafından 1956’dan beri verilen bu prestijli ödül, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Almanya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan İspanya Milli Takımı’nın ve Manchester City’nin önemli bir oyuncusu olan Rodri, profesyonel kariyerinde ilk kez bu ödüle değer görüldü. Roderin bu başarısı, futbol kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.