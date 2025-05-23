“Rodriguez Ölüm Cezası Alabilir”

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Washington DC’deki Yahudi müzesinin önünde, iki İsrail Büyükelçiliği çalışanını vurmakla suçlanan Elias Rodriguez, birinci derece cinayet, yabancı yetkilileri öldürmek ve bu suçlarla ilgili ateşli silah suçlamaları ile karşı karşıya. ABD Savcısı Jeanine Pirro, düzenlediği basın toplantısında çarşamba gecesi gerçekleşen olayın bir nefret suçu olarak soruşturulduğunu ve ileride daha fazla suçlamanın gelebileceğini belirtti. Rodriguez, saldırı sonrası “Özgür Filistin” sloganı atmıştı.

CİNAYETE İLİŞKİN CEZA YARGILAMASI

“Bu, ölüm cezasına uygun bir dava” ifadesini kullanan Pirro, savcıların ölüm cezası isteyip istemeyeceklerini ifade etmek için henüz erken olduğunu vurguladı. FBI’ın Washington DC saha ofisinden Steve Jenson, bu cinayetleri “Yahudi toplumuna yönelik bir terör ve şiddet eylemi” olarak tanımladı. 30 yaşındaki Rodriguez, olay yerinde yakalandı. Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemelere göre, olayda kullanılan silahı Mart 2020’de Illinois eyaletinden yasal olarak satın aldığı kaydedildi. Mahkeme belgelerinde, Rodriguez’in 20 Mayıs’ta Chicago’dan Washington’a uçtuğu, valizinde silah bulundurduğu ve saldırıdan üç saat önce etkinlik bileti aldığı açıklandı.

SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI VE PROTESTO HAREKETİ

Rodriguez ile ilişkili sosyal medya hesapları, onu Filistin yanlısı protesto hareketine aktif olarak katılmış olarak gösteriyor. Federal savcılara göre, Irak Savaşı gazisinin oğlu olan Elias Rodriguez, sol siyasi görüşlere sahip. Müfettişler, Rodriguez’in internette yazdığı ve İsrail’i Gazze’de soykırım yapmakla suçladığı, ABD politikalarını eleştirdiği ve siyasi şiddet kullanımını tartıştığı iddia edilen yazıları doğrulamak için çalışmalar yapıyor. Rodriguez’in evinin arandığı ve elektronik cihazlarının incelendiği bildirildi.

ÇOCUK FOTOĞRAFI VE SALDIRI ANI

Yetkililer, Rodriguez’in dairesinin dışında, 2023 yılında Chicago’da yaşamını yitiren Filistinli-Amerikalı bir çocuğun fotoğrafını sergilediğini belirtti. Mahkeme belgelerinde, Rodriguez’in büyükelçilik çalışanlarına arkadan yaklaşıp belinden çıkardığı 9 mm tabancayla ateş ettiği kaydedildi. Kurbanlar yere düştükten sonra yanlarına giden Rodriguez’in birden fazla kez ateş etmeye devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, kadın kurbanın sürünerek kaçmaya çalıştığı, sanığın onu takip ederek tekrar ateş açtığı aktarıldı. Olay yerinde toplam 21 boş kovan bulundu.