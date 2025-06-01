Romulo Cardoso, Leipzig’in İlgi Alanında

GOZTEPE’DE SICAK GELİŞMELER

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Romulo Cardoso’ya yeni bir teklif ulaştı.

LEIPZIG’TEN TEKLİF GELDİ

Süper Lig temsilcisi Göztepe’de dikkat çeken oyunculardan biri olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’ya Bundesliga ekibi Leipzig talip oldu. Alman kulübünün sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar ile birlikte bir teklif sunduğu bildiriliyor.

Sport Republic şirketinin Romulo konusunda Leipzig’e herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi.

BİRÇOK KULÜBÜN İLGİSİ VAR

Göztepe’de 1.5 sezondur gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Leipzig’in yanı sıra Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht’in de ilgilendiği ifade ediliyor.