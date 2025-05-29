Ronaldo Hakkında Açıklama Yaptı Hierro

HİERRO’DAN RONALDO AÇIKLAMASI

Al Nassr Sportif Direktörü Fernando Hierro, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hierro, sözleşmesi sona eren ve hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelen Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini belirtti. “Ronaldo’nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var” ifadelerini kullandı.

RONALDO’NUN KALMASINI ARZU EDİYORUZ

Hierro, Ronaldo’nun Suudi Arabistan’a transferi hakkında “Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Ronaldo’nun takımdaki geleceği hakkında net bir mesaj veriyor ve hem kulübün hem de Ronaldo’nun hedeflerinin uyumlu olduğunu gösteriyor.