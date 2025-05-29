Ronaldo İçin Yeni Sözleşme Planları

FERNANDO HIERRO’NDAN RONALDO AÇIKLAMASI

Al Nassr’ın Sportif Direktörü Fernando Hierro, düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hierro, sözleşmesi sona ermekte olan Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

SÖZLEŞMEYİ YENİLEMEK İSTİYORUZ

Fernando Hierro, “Ronaldo’nun sözleşmesi haziran ayının sonuna kadar devam ediyor. Ronaldo ile sözleşme yenilemek istiyoruz. Umarım Ronaldo için sözleşme konusunda bir çözüm bulabiliriz. Onu isteyen birçok takım var.” şeklinde konuştu.

KALMASINI ARZU EDİYORUZ

Ronaldo’nun Suudi Arabistan’a transferi hakkında da değerlendirme yapan Hierro, “Buradaki varlığı başından beri ulusal bir proje.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Ronaldo’nun Al Nassr’daki geleceği hakkında ipuçları vermekte.