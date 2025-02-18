Rövanş Maçlarında Görev Yapacak Hakemler

FENERBAHÇE ANDERLECHT ile DEPLASMANDA KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00’te Belçika’nın Anderlecht takımı ile deplasmanda mücadele ediyor. Bu zorlu karşılaşmada düdük çalacak olan isim ise İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer olarak belirlendi. Scharer’a yardımcı olarak Stephane De Almeida ve Jonas Erni görev alacak. Maçın 4. hakemi Luca Cibelli olacakken, VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturuyor. AVAR görevini ise Lionel Tschudi üstlenecek.

GALATASARAY AZ ALKMAAR ile SAHASINDA OYNAYACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ikinci maçında 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Hollanda’nın AZ Alkmaar takımı ile kendi evinde karşılaşacak. Bu önemli müsabakada düdük çalacak hakem ise İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor. Taylor’ın yardımcıları Gary Beswick ve Ian Hussin olacak. Maçta 4. hakem görevi Sam Barrott’a aitken, VAR sistemi için Darren England görev alacak. AVAR pozisyonunda ise Stuart Attwell oturacak.