RTÜK Başkanı Şahin’den Yeni Açıklama

YAYINCI KURULUŞLARA UYARI GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağına yönelik uyarısında, “Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz.” diye konuştu.

İFTAR PROGRAMINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Ebubekir Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde düzenlenen “Kalpten Kalbe Hep Birlikte” iftar programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya üzerinden “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlığıyla paylaştığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine, dün akşam televizyon kanallarına bu konudaki bir uyarının da iletildiğini belirtti.

DEVLET GEREKENİ YAPAR

Şahin, “Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, sağduyulu açıklamalar yapması gereken insanların, açıklama yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık?” ifadelerini kullandı. Daha sonra, kimsenin “kusura bakmaması” gerektiğini belirterek, “Devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar.” dedi.

SANSÜRE KARŞIYIZ VURGUSU

Şahin, yapılan uyarıların sansür olmadığının altını çizerek, “Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama.” dedi. Yayıncıların, belirlenen kurallar çerçevesinde istedikleri gibi yayın yapabileceklerini belirtti.

RTÜK ARTIK DIŞ GÜÇLERDEN DE ETKİLENMİYOR

Uyarıların, “Eskiden de bu tür durumlar vardı, birtakım yayınlar olurdu ama hiç böyle uyarılar almazdık” şeklinde değerlendirilmelerine de değinen Şahin, “Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK.” yorumunu yaptı. Kolluk kuvvetlerinin hedef alındığı ve halkın sokağa davet edildiği yayınların sorumluluğu olduğunu söyleyerek, “Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Uyarıları kabul eden ve bu süreçte dikkat eden yayıncılar için özgür bir yayın ortamı sunduklarını ifade etti.