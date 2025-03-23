RTÜK Başkanı Şahin’den Yeni Açıklama

UYGULANACAK MÜEYYİDELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara uygulanacak müeyyideler hakkında yaptığı açıklamada, “Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz.” dedi. Şahin, bu ifadeleri, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde “Kalpten Kalbe Hep Birlikte” programı doğrultusunda düzenlenen iftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada dile getirdi. Şahin, sosyal medya hesabında “Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!” başlığını kullandığı paylaşımında, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara daha önce uygulandığını belirtti. Ayrıca, dün akşam televizyon kanallarına bu konuda bir uyarı gönderdiğini duyurdu.

DEVLET GEREKENİ YAPACAK

Ebubekir Şahin, üzerinde durduğu konuya ilişkin herhangi bir uyarı yapılmadan yanlışların devam etmesine izin verilemeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, toplumun sağduyulu açıklamalar yapması gereken kişiler tarafından kin ve nefrete sevk edilmeye çalışıldığını dile getiren Şahin, kolluk kuvvetlerini hedef gösteren yayınların yapılmasına karşı çıkmanın zorunlu olduğunu söyledi. “Kimse kusura bakmasın, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar.” diyen Şahin, toplumun asayişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

SANSÜRE KARŞI OLDUKLARINI BELİRTTİ

Yapılan uyarıların sansür olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir.” dedi. RTÜK’ün bu tür denetimleri sıklıkla gerçekleştireceğini belirten Şahin, yayıncıların belirlenmiş yayıncılık sınırları içinde kalmaları durumunda istedikleri gibi özgürce yayın yapabileceklerini söyledi.

YENİ DÖNEM VE DENETİM POLİTİKASI

Şahin, geçmişteki sorunlarla ilgili eski RTÜK’ün uygulamalarını değerlendirenlere, “Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK.” diyerek yanıt verdi. Bu tür yayınların sorumsuz bir şekilde yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Şahin, anayasaya ve mevcut yasalara dayanan yetki çerçevesinde denetimlerini sürdüreceklerini vurguladı. “Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz.” şeklindeki sözleriyle, durumu net bir şekilde ifade etti.