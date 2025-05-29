Rtük, Halk Tv, Sözcü Tv, Tele1 Ve Now Tv’ye Ceza Aldı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU’NDAN CEZA AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı toplantısında Halk TV, Sözcü TV, TELE1 ve NOW TV’ye idari para cezası uyguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le ilgili haberi nedeniyle Halk TV ve Sözcü TV’ye, program ihlali sebebiyle TELE1’e ve gizli reklam gerekçesiyle NOW TV’ye yüzde 3 ceza uygulandı. RTÜK’ün Üst Kurul toplantısında yapılan değerlendirmelere göre, yayın ilkelerinin ihlal edildiği tespit edilen bu dört medya kuruluşuna idari para cezası verildi.

CEZA UYGULAMALARINDA ÇİFTE CEZA UYGULAMASI

RTÜK, Halk TV’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili yayınladığı haberin doğruluğunu teyit etmeden yapılması nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verdi. 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre, basın meslek ilkelerine aykırı olarak haber içeriğinin doğruluğundan emin olunmadan yayımlanamayacağı vurgulandı. İkinci ceza ise “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında kullanılan ifadelerin genel anlamda hedef gösterici ve küçültücü olması gerekçesiyle verildi. RTÜK, ifadelerin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini düşünüp cezanın üst sınırdan uygulanmasına karar verdi. TELE1’e ise, Gazeteciler Masası programında Hollanda’dan gelen röportajda geçen ifadeler nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi. RTÜK uzmanlarının raporuna göre, belirli diplomatik isimlerin ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin hedef alındığı tespit edildi.

SÖZCÜ TV’YE HABER İHLALİ CEZASI VERİLDİ

RTÜK, Sözcü TV’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğramasıyla ilgili haberinin yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle kanala yüzde 3 idari para cezası kesildi. RTÜK raporuna göre, haber içeriğinde idari kararların saldırı ile ilişkilendirilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulduğu ve karşı tarafın görüşüne yer verilmediği belirtildi.

NOW TV’YE GİZLİ REKLAM CEZASI

NOW TV, Disney+ platformuna yönelik gizli reklam içerdiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası aldı. Kanal, Disney+ yapımı “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerinin kesitlerini sunarak izleyicileri platformu tercih etmeye yönlendirdi. RTÜK, izleyicinin bu durumu fark etmeden ticari iletişime maruz bırakıldığına dikkat çekti.

EK CEZALAR: SERHAT TV VE YILDIZ EN

RTÜK, tele-alışveriş yayın sürelerine uymadığı sebebiyle Serhat TV ve Yıldız En televizyonlarına da idari para cezası verdi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınlarının kesintisiz en az 15 dakika sürmesi ve günlük toplam süresinin 1 saati aşmaması gerektiği, bu kanalların söz konusu düzenlemeyi ihlal ettiği belirlendi.

RTÜK’ÜN CEZA POLİTİKASI VE TEPKİLER

RTÜK üyesi Tuncay Keser, 2025 yılı içerisinde RTÜK tarafından uygulanan 40 cezanın 35’inin Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV’ye verildiğini belirtti. RTÜK’ün yüzde 3 oranındaki idari para cezalarının, bu kanalların yıllık gelirlerinden kesinti anlamına geldiği ve özellikle küçük medya kuruluşları için büyük bir mali yük oluşturabileceği ifade edildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ise RTÜK’ün uyguladığı cezaların Anayasa’ya aykırı olduğunu savunup, “RTÜK, gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini tartışmaktan vazgeçirmeye çalışıyor,” açıklamasında bulundu.