RTÜK’ten 4 Kanal Hakkında Ceza Kararı

ÜST KURUL TOPLANTISI VE YAPILAN CEZALANDIRMALAR

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, Halk TV, Szc TV, Tele1, Now TV ve Akıllı TV kanallarındaki yayın ihlalleri sebebiyle idari yaptırım kararı aldı. Halk TV’deki Rota adlı programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un kullandığı “küfürlü ve argo ifadeler” nedeniyle kanal, üst sınırdan ceza aldı.

MEZHEP ÇATIŞMASINI KÖRÜKLEYEN İFADELER

Ayrıca, Szc TV’nin ‘Öncesi Sonrası’ adlı haber bülteni ile Tele1’deki ’18 Dakika’ programlarında, “İslam alemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadeler” nedeniyle de yaptırım uygulandı. RTÜK’ten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen soruşturma ve gözaltı kararlarıyla ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun’a aykırı yayınlar yaptığı belirtildi. Bu ihlalleri gerçekleştiren kanallar, toplantıda üst sınırdan cezalandırılacağını ifade edilmişti.

YAYIN İHLALLERİNİN CİDDİYETİ

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşların titizlikle izlendiği vurgulandı. Bugünkü toplantıda, Now TV’ye İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat, Halk TV’ye Kürşad Oğuz’la Rota, Sorel Dağıstanlı’nın sunduğu Parantez, Szc TV’ye Özlem Gürses’in Para Politika ve Tele1’e Habere Doğru programları nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği belirtildi. RTÜK uzmanları, bu programlarda yapılan yorumların “ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını” ve toplumu adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarda bulunduklarını, ayrıca yargıyı etkilemeye çalışarak “milli güvenliği tehlikeye sokan bir durum” oluşturdular.

AKILLI TV’YE DE CEZA UYGULANDI

Söz konusu programlardaki ihlallerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen “hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık” ilkelerine aykırı olduğu vurgulanarak, yayın durdurma ve idari para cezaları uygulandı. Toplantıda, Akıllı TV’ye de “arkadaş bulma amaçlı yayınlar ve sağlık beyanıyla ürün satışları” konularındaki ihlaller sebebiyle 10 gün yayın durdurma cezası verildiği duyuruldu.