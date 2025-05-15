“Rtük’ten 6 Kanala Ağır Ceza”

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU’NUN YENİ DENETİM SONUÇLARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yeni denetim sonuçlarını açıkladı. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü RTÜK Üst Kurul Toplantısı’nda yayın ihlalleri üzerinde duruldu.

TELE1’E AGIR CEZA UYGULANDI

Toplantıda, Tele1’de yayınlanan Murat Taylan’ın sunumunu üstlendiği “Gazeteciler Masası” programında, Halil Falyalı’nın elinde bulunduğu iddia edilen görüntü kayıtları ve bu kayıtlarda yer alan üst düzey devlet yetkilileri ile ailelerine dair iddialar ele alındı. Üst Kurul’un izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, “herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin, diplomatik temsilcilerin ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı” ifade edildi. Bu bağlamda, yayıncılık faaliyetlerinin Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişilik haklarına saygı, tarafsızlık ve kamu düzeninin korunması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Raporda, özel hayatı hedef alan ve doğrulanmamış bilgilerin kamuoyuna aktarılmasının habercilik etiğini ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Bu nedenle Tele1 televizyonuna, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca üst sınırdan yaptırım uygulandı.

SZC TV VE HALK TV’YE TARAFSIZLIK İHLALİ CEZASI

SZC TV’de yayınlanan Damla Doğan Tuncel’in sunduğu “Hafta Sonu Ana Haber” programı ve Halk TV’de Gülşah Ekinci’nin sunduğu “Hafta Sonu Raporu” isimli programda “kaynaklar” ile “edinilen bilgilere” dayanarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırılara dair iddialar gözden geçirildi. Raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi. Üst Kurul’da, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca SZC TV ve Halk TV’ye üst sınırdan ceza uygulandı.

NOW TV’YE GİZLİ TİCARİ İLETİŞİM CEZASI

NOW TV’de Disney+ platformunda yayınlanan “Başka Bir Sen” ve “Kalender Pide” filmlerine ait olan 7 ve 5 dakikalık özel kesitlerin, bant reklamlarla birlikte ekrana getirildiği ve “Disney+” vurgularının izleyiciyi platforma çekmeyi hedeflediği belirlendi. Bu sebeple, 6112 sayılı Kanun’un “Gizli ticari iletişime yer verilemez” hükmünü ihlal ettiğinden NOW TV’ye üst sınırdan ceza verildi.

TELE-ALIŞVERİŞ SÜRELERİNİ AŞAN KANALLARA CEZA

Yıldız EN ve Serhat TV kanallarında yapılan yayınlarda, 6112 sayılı Kanunda belirlenen tele-alışveriş yayın sürelerinin aşıldığı tespit edildi. İlgili düzenlemeyi ihlal eden ve haksız rekabete yol açan kanallara, üst sınırdan idari para cezası uygulandı.