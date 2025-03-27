RTÜK’ten Bazı Kanallara Ceza Yağmuru

RTÜK SÜREÇLERİ İNCELEMEYE ALDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sürecinde bazı televizyon kanallarının yayınlarını incelemeye alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından gerçekleşen eylemler sırasında, bazı yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı bildiriliyor. RTÜK, bu tür yayınları mercek altına alarak gerekli cezai yaptırımları uyguladı.

SÖZCÜ TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK’ün gerçekleştirdiği toplantıda, Sözcü TV’ye (SZC TV) toplamda 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildiği açıkladı. Ayrıca, Tele1, Halk TV ve NOW TV’de yayınlanan belirli programlara üst sınırdan idari para cezası ve her birine 5 kez program durdurma cezası uygulandı. Akıllı TV’ye ise daha önce sağlık beyanıyla ürün satışı nedeniyle ikinci kez ihlal tespiti yapılması sonrasında 10 gün süreyle yayın durdurma cezası geldi.

CEZAYA KONU OLAN PROGRAMLARIN İÇERİĞİ

RTÜK raporlarına göre, uygulanan cezalar aşağıdaki programlara yöneltildi: Sözcü TV: “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası” üzerinden, Tele1: “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV: “Orta Sayfa”, Halk TV: “Gündem Özel” ve “Haberler”, Akıllı TV: “Tele Alışveriş”. Bu programlar içerisinde, devlet büyüklerine, kamu görevlilerine, yargı mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine hakaret edildiği, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrısı yapıldığı ve yerli markaların hedef gösterildiği ifade ediliyor.

YAYIN İHLALLERİNE DAİR DETAYLAR

RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında, canlı yayınlarda hakaret içerikli pankart ve sloganların sıkça gösterildiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yorumların yapıldığı ve yargı makamlarına baskı yapmaya yönelik ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Örnek olarak, “Suç uydurmaya çalışıyorlar” ve “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş” gibi ifadeler raporda yer aldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara boykot çağrısının yayınlarda yer alması da cezaya neden olan unsurlar arasında gösterildi.

FATİH ALTAYLI’YA İZİN VERİLDİ

RTÜK, YouTube üzerinden yayın yapan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in kanallarını da gündeme aldı. Her iki yayıncıya, 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği bildirildi. Aksi halde, kanallarına erişim engeli getirileceği ifade edildi.

YASAL DAYANAK VE SONUÇLAR

RTÜK, uyguladığı cezaları 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine dayandırdı. Bu maddede, yayınların hukukun üstünlüğüne, adalet ve tarafsızlık ilkesine aykırı olamayacağı, kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği belirtiliyor. İhlallerin üçüncü kez tekrarlanması halinde, ilgili kanalların lisanslarının iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN DEĞERLENDİRMELERİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı bir açıklamada, Saraçhane’deki gösteriler sırasında Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerin ekranlarda yer almasını eleştirmişti. Şahin, bu tür yayınlara en ağır cezaların verileceğini belirtmiş ve yayıncıları sorumlu bir yaklaşım sergilemeye çağırmıştı.