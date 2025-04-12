RTÜK’ten Flash Haber TV Açıklaması

RTÜK’TEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Şahin, Flash Haber TV ile ilgili yapılan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veriyor. Şahin, Üst Kurul tarafından Flash Haber TV’ye yönelik herhangi bir iş veya işlemin onaylanmadığını belirtiyor. Açıklamasında, “Mer’i mevzuata göre RTÜK’ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK’e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar.” şeklinde ifadeler kullanıyor.

HİSSE DEVİRCİ İŞLEMLERİ

Erkan Kork’un hisse devri bildirimine de değinen Şahin, “Flash Haber” logolu yayın kuruluşuna dair hiç bir iş veya işlemin Üst Kurul tarafından onaylanmadığını, bunun arasında logo değişikliği, HD yayın veya kablo yayın talepleri gibi izinlerin de bulunmadığını aktarıyor. Ayrıca, yayıncı kuruluşlar arasındaki ticari faaliyetlerin RTÜK’ün bilgisi ve onayı olmadan yürütüldüğü yönündeki iddialarının, yasal gerçeklikten uzak olduğunu vurguluyor.

TMSF DEVİR SÜRECİ

Yayın kuruluşunun bir adli süreç sonucu TMSF’ye devredildiğini belirten Şahin, RTÜK sürecinin her boyutuyla yakından takip edildiğini ifade ediyor. Ayrıca, RTÜK’e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını, kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştıracaklarını belirtiyor.